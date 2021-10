En el DC FanDome lanzan tráiler de 'Black Adam' y Dwayne Johnson muestra cómo se verá

Tras años de espera, Warner Bros ha logrado materializar la historia del villano Black Adam, al que da vida el ex luchador Dwayne Johnson y quien se presentó en el DC FanDome para dar un adelanto del inicio de la cinta que cambiará, según sus palabras, “la jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar”.

En el material de poco menos de un minuto y medio de duración se aprecia como unas personas tratan de atacar a Black Adam, quien con una mano sujeta a uno y literalmente lo deja hecho huesos, aunque está frente a una ráfaga de balas, no le hacen nada y hasta agarra una. Lo más impresionante para los fans de este mundo, fue que por algunos instantes se puede ver cómo luce Johnson con el traje de este antihéroe.

“Este personaje, esta película, este universo ha sido un gigantesco proyecto. Le he puesto mucha pasión durante todo este tiempo. He dejado hasta los huesos en esto porque es el tipo de película que sólo llega una vez en la vida y la verdad es que he nacido para interpretar a Black Adam. Ahora, acabamos de empezar el proceso de postproducción que es muy emocionante y el filme tiene sin duda algunas de las mayores secuencias de acción”, dijo Johnson durante la presentación.

En los cómics este villano es un personaje que tiene una fuerza similar a la de Superman, y es el campeón original del mago Shazam, sin embargo, a diferencia del héroe al que da vida Zachary Levi, su manera de llegar a la justicia es más violenta. En la historia aparentemente será un hombre corrupto que busca limpiar su nombre.

Se espera que la cinta llegué a las salas el próximo verano.

MAAZ