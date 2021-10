"Conmigo no": Yalitza Aparicio RESPONDIÓ a las constantes CRÍTICAS que recibe en redes

Yalitza Aparicio es una de las actrices más populares, pero también es una de las más criticadas en las redes sociales, una razón por la que en los últimos días se ha dado a la tarea de defenderse y responder a los constantes ataques con mensajes en sus videos de TikTok.

Aparicio, de 27 años, debutó como actriz en la película "Roma" de Alfonso Cuarón en el año 2018, pero desde ese momento su carrera ido en ascenso, a pesar de ser discriminada en su propio país, donde constantemente se pueden leer mensajes en los que menosprecian su belleza y talento.

Yalitza responde a quienes la critican en redes

Desde hace unos meses Aparicio, originaria de Oaxaca, se unió a la plataforma de videos, TikTok, desde la que ha mandado una serie de mensajes para todos sus detractores, lanzando un respuesta fuerte y contundente, como la que dejó ver este viernes, cuando dijo: "conmigo no".

La actriz compartió un video en la red social, donde ya la siguen 211 mil fans, en el que se le ve sentada en lo que parece ser su casa, con la canción "Corre" de Jesse & Joy de fondo, y un mensaje para quienes sin son sus fans: "Bonito viernes" recibiendo cientos de comentarios y más de 6 mil "me gusta".

Pero en la imagen, Yalitza también escribió un mensaje para responder a quienes la critican: "Cuando me quieren ofender... pero ya no les hago caso", mientras canta la famosa estrofa del tema, "ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no", dejando claro que no se dejará humillar por nadie.

Se defiende de los ataques en TikTok

Esta defensa de Aparicio comenzó hace unos días, luego de los comentarios hechos por el conductor Daniel Bisogno en respuesta ante la presencia de la oaxaqueña en la develación de la estrella en el Paseo de la Fama del cantante Alejandro Sanz, por lo que el presentador de "Ventaneando" cuestionó: "¿Qué hace ahí? Ya no saben ni donde ponerla".

El tono del Daniel fue tomado como despectivo y luego de la serie de ataques que ha recibido Yalitza, también por lo que comparte en TikTok, decidió posicionarse de manera contundente y compartido diferentes videos en los que aparece haciéndole frente a sus detractores.

En una de sus publicaciones, la actriz logró generar un gran impacto, pues con seguridad se le escucha repetir la siguiente frase: "Hoy me levanté bella, fabulosa y poderosa. Y el que me quiera hacer sentir lo contrario, bye".

