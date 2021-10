BTS: V muestra su amor por México y sorprende a ARMY cantando en español | VIDEO

BTS es uno de los grupos más populares, la banda ya ha visitado el país en 3 ocasiones diferentes. ARMY sigue con la esperanza de que realicen un concierto masivo en nuestro país próximamente, pero los integrantes ya han demostrado su amor por México y por qué son los reyes del español.

Jimin quedó encantado con tierras aztecas durante su primera visita, incluso compartió un diario y fotos del recuerdo en nuestro país. V también confesó que fue algo especial, ya que casi no tienen la oportunidad de venir.

En algunas de sus transmisiones en vivo, BTS ha mandado saludos a México o ha dicho frases en español que emocionan a más de una. J-Hope también es un gran fan de nuestra cultura y tiene sus platillos favoritos de nuestra gastronomía.

¿BTS ha cantado en español? Por si no lo sabías, hay un video donde V demuestra su amor por sus fans latinas y canta en español, descubre de qué se trata.

V muestra su lado más latino y canta en español

Luego de que RM asegurara que BTS no descarta la idea de cantar en español, ARMY ha esperado por una canción latina o una colaboración con J Balvin, artista que ahora forma parte de la firma HYBE. El grupo K-Pop ya ha demostrado dominar muy bien el idioma.



En una de sus canciones incluyen elementos de la cultura mexicana, Suga reveló que le gustaría aprender a hablar en español y RM aprendió el idioma durante una de sus visitas a tierras aztecas. En varias ocasiones también han demostrado su amor por México, no por nada es el único país con la apertura de "House of BTS", la primera pop up store oficial del grupo.

Sin embargo, V sorprendió a las fans de Latinoamérica al cantar en español. El idol visitó nuestro país por primera vez en 2014, la banda surcoreana apenas tenía un año de haber debutado y formaron parte de la alineación del Music Bank. Al final de su presentación, todos los grupos se reunieron para agradecer a sus fans con un cover de "La Bamba".



Taehyung se mostró emocionado y de todos sus compañeros el estaba bailando y cantando en español, esta es una de las canciones más tradicionales de México y conocida como el himno de Veracruz.

Los idols demostraron su buen dominio con el idioma, pues entonaron a la perfección cada una de las estrofas. Las versiones más conocidas son las de Ritchie Valens y la banda Los Lobos.

