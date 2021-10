HBO Max: La película más ROMÁNTICA de Tom Hanks que te hará creer en el amor ¿por e-mail? | TRAILER

La nueva plataforma que llegó en marzo de este año, ha acaparado la atención de los usuarios, quienes siguen apostando por viejos títulos de los años 90 e inicios del 2000, así es hablamos de HBO Max, con títulos como "Tienes un email", película que seguramente te hará creer en el amor por e-mail, interpretada por Tom Hanks

Esta cinta se estrenó en los cines en 1998, también conocida como "You've Got Mail" y por supuesto, fue en su tiempo fue un verdadero éxito en taquilla, y que ahora en estos tiempos modernos, quizá sea una especie de guía para aprender a enamorarse a través de este medio comunicación que se usaba como única herramienta para conversar con otra persona a través de las palabras escritas.

Kathleen Kelly sosteniendo su librería. Foto: Especial / TW @evam_r

Cabe destacar que esta cinta que no la encontrarás en otra plataforma que no sea HBO Max, por si pensabas que una de las competencias como Netflix, Paramount Plus, Amazon Prime Video, ya que como se mencionó anteriormente, ya que la cadena de televisión por suscripción cuenta con varios títulos "viejitos, pero bonitos".

¿De qué trata Tienes un e-mail?

Hoy en día, muchas personas utilizan las redes sociales y otros medios para ligar y encontrar pareja; sin embargo, en la década de los años 90's, la gente utilizaba el teléfono celular, los mensajes vía SMS y quien poseía un ordenador, mandaba correos electrónicos para interactuar con la otra persona, o también usaba el medio más efectivo, verse frente a frente.

Portada de Tienes un e-mail. Foto: Especial / TW @Josue_Corro

En este sentido, Kathleen Kelly, quien en esta historia es propietaria de una pequeña librería de cuentos infantiles poco o casi nada exitoso, en el que su negocio está en peligro y puede llegar a la bancarrota, cuando hasta que una cadena de grandes librerías abre un local justo a lado de su tienda.

Un email que flechó a ambos

En el transcurso de su mudanza al nuevo local de la nueva cadena, Kelly conoce a Joe Fox, quien es hijo del dueño de la gran cadena de librerías, el cual, siente rechazo y antipatía por él, debido a que este acaparará el mercado de los cuentos infantiles entre otros títulos.

Sin embargo, lo que ambos desconocen es que mantienen una relación muy estrecha por e-mail, pero harán todo por odiarse y a la vez aprovecharán cada situación para hacerse la vida imposible.

Foto: Especial / TW @LiteraturayMas_

La película con duración de 119 minutos y dirigida por Nora Ephron, está totalmente plagada de romance y drama, es protagonizada principalmente por Tom Hanks, Meg Ryan, Parker Posey, Greg Kinnear, Jean Stapleton, Steve Zahn, Dabney Coleman, Dave Chappelle, entre otros personajes que harán esta historia tan emocionante que querrás intentar tener un amor por las redes sociales y volver a confiar en este medio.

A continuación te dejamos el trailer de esta película que tienes que ver en HBO Max ¿Te atreves a entregar tu confianza después de verla?