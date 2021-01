Ángela Aguilar revive la moda de Garibaldi; se pone un paliacate y se ve guapísima

Ángela Aguilar es una de las cantantes de moda, pues no solo tiene una hermosa voz para cantar rancheras, sino que además es una jovencita muy guapa que pone en alto el nombre de la Dinastía Aguilar.

En los últimos años ha logrado repuntar su carrera, convirtiéndose en una de las cantantes jóvenes de referencia en México, pues es reconocida por su interpretación de las rancheras, género en el que destacaron sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Sivestre.

Desde luego que heredó de ellos el talento musical, así como de su padre Pepe Aguilar, quien desde pequeña la alentó a prepararse para triunfar en el mundo de la música, no sólo por su belleza sino por su voz.

Y eso ha quedado claro, pues ha conquistado listas de popularidad y sus videos son todo un éxito, pero no sólo eso ya que además es un referente de moda juvenil.

Ángela Aguilar impone moda al estilo Garibaldi

A sus 17 años tiene un gran estilo y sentido de la moda, por lo que casi todos los looks que presume en Instagram dejan ver que se puede ser joven y fashion al mismo tiempo.

A través de Instagram postea diversos looks que son fáciles de lograr, pero sobre todo que reviven clásicos de la moda, como el rebozo y ahora puso de moda el paliacate en el pelo.

Y es que ese accesorio se popularizó en los años 80 cuando integrantes del grupo Garibaldi lo usaban, pero ahora Ángela lo reinventó con un estilo mucho más juvenil y fresco que la hace ver jovial y con un toque de elegancia.