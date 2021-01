¿Qué pasó con la herencia de Flor Silvestre, mamá de Pepe a Aguilar?

Ha pasado poco más de un mes del fallecimiento de Flor Silvestre, matriarca de la dinastía Aguilar, razón por la cual Marcela Rubiales fue cuestionada en el programa "Sale el Sol" sobre la forma en la que se repartió la herencia de la cantante.

De acuerdo con la hija de la artista, hay un testamento, pero que aún no se han hecho las diligencias necesarias, aunque destacó tampoco hay algo que se pueda repartir entre la familia.

“No hemos repartido nada, ella nos repartió lo valioso, las joyas, a mi me dio su anillo de compromiso, muy bonito, a mi hermana le dio otro, y su cuarto no hemos tocado nada, está cerrado con llave y cuando estemos más tranquilos ya veremos las cosas. Hizo su testamento… muy linda, ella ya no tenía nada, todo lo había dado muy pensadamente y ya todo repartido”.