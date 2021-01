Napoleón recuerda el día en que Juan Gabriel le ofreció ayudarle a pagar una deuda millonaria

El día de hoy, Juan Gabriel habría cumplico 71 años de edad, razón por la que varios colegas, fans, amigos y artistas lo recordaron. Uno de ellos fue el cantante José María Napoleón, quien dio a conocer que el "Divo de Juárez" se ofreció a ayudarlo a solventar una deuda que le pudo haber ocasionado problemas.

En entrevista con el programa "Sale el Sol", el intérprete de "Vive" dijo que cuando comenzaba a tener éxito como cantante se acercó a Juan Gabriel para pedirle asesoramiento y en lugar de un consejo, lo que se llevó fue el respaldo de alguien que apenas lo conocía.

“Jamás olvidaré que cuando estuve a punto de necesitar para hacer realidad el sueño, con mis primeros contratos, de comprarle su casa a mis padres, recuerdo perfectamente que hablé con él, y le dije ‘fíjate que ya conseguí una casita, me pasa esto y esto, pero resulta que no tengo la seguridad en lo económico y ¿qué consejo me das?’ y me dice ‘no te preocupes, aviéntate, si no encuentras la manera, yo te presto para que acabes de pagarla, y ya después me pagas a mí, no hay problema’”, relató el intérprete.