"Seguiremos siendo amigos": Michelle Renaud y Danilo Carrera reaparecen juntos y hablan de su rompimiento

Al contrario de lo que se suele ver en la mayoría de las parejas del medio artístico, Michelle Renaud y Danilo Carrera reaparecieron juntos para hablar del término de su relación amorosa.

Con un buen semblante, los actores salieron a declarar que su rompimiento no intervendrá en las grabaciones de "Quererlo todo", la telenovela que protagonizan.

“Yo sigo muy contenta porque este proyecto sigue, porque la verdad siempre lo he dicho, es el mejor compañero que he tenido, y lo seguiré disfrutando todos los días”, explicó Michelle en entrevista para el programa "Hoy".

Por otro lado, Danilo declaró:

La expareja no habló de los rumores que aseguran que su vínculo concluyó debido a que Carrera inició un romance con una de sus compañeras de elenco: Scarlet Gruber; sin embargo, el ecuatoriano puntualizó:

Renaud comentó que está dispuesta a entregar todo como actriz y que sabe perfectamente que su vida personal es una cosa y su vida profesional otra:

"No es como que termines con alguien y ‘no lo quiero volver a ver’. Tenemos muchas aventuras juntos, muy padres (...) esa idea que tienen que los exnovios no pueden ser amigos para mi es súper errónea, para mi mis exnovios son personas que me conocen, que quiero, que adoro y que valoro, y a Danilo lo amo con todo mi corazón y él lo sabe”. En ese momento Carrera interrumpió para decir: “yo también te amo”.