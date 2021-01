Danilo Carrera se despide con emotivo mensaje de su amigo Efraín Ruales, quien fue asesinado

Visiblemente afectado, Danilo Carrera abrió su corazón para darle un último adiós a su amigo, Efraín Ruales, quien fue asesinado este miércoles en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

El actor tomó sus redes sociales y publicó un video en su cuanta de Instagram para dedicarle unas palabras al conductor ecuatoriano, a quien describió como una persona con una buena actitud que mandaba un mensaje siempre positivo.

Carrera explicó que le sorprendió la noticia del ataque a Efraín Ruales y señaló que hasta el momento no tiene las palabras para manifestar todos sus sentimientos hacia su compañero.

“He estado buscando las palabras correctas para mandar un mensaje y no las hay. Cuando te despides del mejor de todos no las hay, cuando te despides así de alguien, de una manera tan abrupta, no las hay”, comentó.