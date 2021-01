“Bridgerton” se convierte en la serie más vista de la historia de Netflix por polémica razón

Este miércoles la plataforma de streaming Netflix señaló que su exitosa serie de época "Bridgerton", la cual es el último éxito de Shonda Rhimes, rompió récords de audiencia al convertirse en la serie más vista en la historia de esta plataforma digital.

Según la plataforma durante los primeros 28 días desde su estreno, esta producción ha sido vista por un total de 82 millones de cuentas “en todo el mundo" desde su estreno el pasado 25 de diciembre.

De esta forma según datos de la plataforma esta serie rompe el récord de ”The Witcher”, estrenada en diciembre del 2019 y vista en 76 millones de cuentas en sus primeras cuatro semanas.

Controvertidos números de audiencia

Cabe destacar que a pesar del comunicado de Netflix, varios medios especializados han cuestionado el número de audiencia por las cifras de la plataforma, debido a que el método que usa la plataforma para definir un visionado resulta muy controvertido: pues solo es necesario que un usuario vea un contenido concreto durante dos minutos para que se contabilice.

Pese a la polémica no hay duda de que "Bridgerton" se ha situado por encima de otros fenómenos como del servicio de streaming como "The Witcher", "Lupin", "The Queen's Gambit" o incluso "Stranger Things".

Con una ambientación en la era de la Regencia británica del siglo XIX, “Bridgerton” se basa en la novela romántica homónima de la escritora estadounidense Julia Quinn.

Noticias Relacionadas De esta manera se conecta Bridgerton con Juego de Tronos y Harry Potter: VIDEO

Habrá segunda temporada

Debido a su rotundo éxito en semanas pasadas, Netflix confirmó que habrá una segunda temporada de "Bridgerton" por medio de la misteriosa narradora de la serie, Lady Whistledown.

Aunque no se han dado a conocer más detalles, se da por hecho que Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el duque de Hastings (Regé-Jean Page) seguirán formando parte de la trama de esta adictiva serie de época.

ssb