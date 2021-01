Mhoni Vidente advierte que febrero será un mes complicado; da RITUALES para tener abundancia: VIDEO

Mhoni Vidente compartió en su canal de YouTube un ritual para atraer la abunda en el siguiente mes de febrero y consiste en realizarlo justo durante el primer día del mes. La famosa vidente aseguró que febrero será un mes todavía complicado ya que el año apenas está iniciando.

Recordó que así como los colores base para este 2021 son el rojo y el amarillo, para el ritual se utilizarán velas o cirios en color amarillo así como el primero de enero las velas fueron en color rojo; “Ahora un cirio o veladora en color amarillo,” detalló la pitonisa.

Mhoni Vidente destacó que además del cirio o la veladora se requerirán dos vasos cristalinos llenos de agua, loción de siete machos, canela en polvo, un jabón neutro, perfume favorito, un huevo rojo, tres monedas, azúcar, incienso, cerillos de madera y papel aluminio.

Ritual para la abundancia, la salud y la prosperidad

Para comenzar a realizar el ritual será necesario hacerlo justo en el transcurso del lunes 1 de febrero, detalló Mhoni Vidente; “a la hora que se desee: en el plato forrado de aluminio se coloca la veladora, se le pondrá el perfume de nosotros, después canela a la vela, enseguida azúcar morena o blanca; es para la abundancia y prosperidad, así como la tranquilidad y el amor,” destacó.

Enseguida se colocan las tres monedas en forma de triángulo, “acercamos los dos vasos con agua. Hecho esto la persona se tiene que meter a bañar con el jabón neutro, sin usar shampoo, y en el baño al huevo colocarle loción de siete machos. Se lo pasará de los pies a la cabeza rezando un padre nuestro o un ave maría, pidiendo que te vaya bien en el mes de febrero, que te quiete las energías negativas, que traiga prosperidad”, explicó.

Una vez que se ha usado el huevo se envuelve en papel aluminio: “Saliendo del baño, y ya purificados, prenden el incienso y después la veladora amarilla. En ese momento rezar un padre nuestro o un ave maría. Este ritual traerá prosperidad, abundancia, salud, envidias y mal de ojo,” detalló.

Finalmente el cirio se quedará prendido día y noche, “pero si no es posible, al menos prenderla una hora o dos horas, o el tiempo que estés en tu casa. El agua se debe tirar en la calle o en el excusado y se vuelven a llenar los vasos con agua. Una vez que se acabe la veladora, las tres monedas las quitas y se colocan en la cartera, no importa si las gastas o no, atraerá más abundancia,” concluyó la famosa pitonisa.