Este fue el HERMOSO detalle que tuvo Vicente Fernández con Flor Silvestre ¿Fueron algo más?

Después de convertirse en tendencia por la filtración de un video en el que acosa a una joven, el cantante, Vicente Fernández rompió el silencio y aseguró que la grabación no "le molesta" al contrario lo "lastimaba".

"Me lastima, no me molesta, me lastima, nunca di lugar a chismes, no fui un santo, pero nunca me vieron", contó durante la entrevista.

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, "El charro de Huentitán" confesó que lo ocurrido fue un accidente, pues nunca tuvo la intención de agarrar esa parte del cuerpo.

"Lo que pasó fue un accidente", detalló.

El detalle que tuvo con Flor Silvestre...

Lejos de cualquier polémica, el intérprete de "Acá entre nos" y "Por tu maldito amor" recordó el detalle que tuvo con Flor Silvestre una vez que se enteró del fallecimiento.

En el video publicado en YouTube, Vicente Fernández señaló que mandó a encapsular 13 rosas amarillas, las cuales hizo llegar al lugar en donde reposaban los restos de la mamá de Pepe Aguilar y abuela de Ángela Aguilar.