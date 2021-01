Vicente Fernández habla sobre VIDEO en el que acosa a joven: "Me lastima"

Después de que se colocara en el ojo del huracán, el cantante, Vicente Fernández rompió el silencio y habló sobre el polémico video en el que le agarra el busto a uno de sus seguidoras.

Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el intérprete de regional mexicano contó que la grabación le lastimó ya que le resulta bastante extraño que la filtración ocurra tres años después de su grabación

"Me extraña mucho, me lastima, nunca di lugar a chismes, no fui un santo, pero nunca me vieron", detalló en la entrevista.

Al ser cuestionado sobre qué fue lo que ocurrió, "El charro de Huentitán" confesó que lo que ocurrió con la víctima fue un accidente, pues nunca tuvo la intención de agarrar esa parte del cuerpo.

"Lo que pasó fue un accidente", detalló.

Finalmente, Mara Patricia Castañeda detalló que su esposa cuestionó el por qué la víctima se esperó tres año para compartir el video y pidió disculpas para todos sus seguidores.

"Cuca vio la nota y se quedó callada y preguntó por qué se esperó tres años. Nunca había hecho una casa escandalosa, le pido una disculpa a todos", contó.