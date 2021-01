Vicente Fernández: Esto fue lo que dijo su esposa Cuquita sobre el VIDEO en donde aparece tocando el seno de una fanática

Hace algunos días, Vicente Fernández se convirtió en tendencia luego de que se hiciera viral un video en el que se vio como “El Charro de Huentitán” tocó el pecho de una fanática que se tomó una fotografía con él a lado de su madre y otra niña, ante esta polémica “Don Chente” como también es conocido dio una entrevista en donde habló respecto al tema.

Desde la casa de Don Vicente Fernández, la periodista Mara Patricia Castañeda lo cuestionó sobre el video que hace unos días se volvió viral, ante esta situación “El Charro de Huentitán” dijo sentirse lastimado por el manejo de la noticia.

"Me extraña mucho, me lastima, nunca di lugar a chismes, no fui un santo, pero nunca me vieron", detalló en la entrevista.

¿Qué dijo su esposa Cuquita?

Sin embargo, Don Vicente Fernández no es el único afectado por el video que salió hace unos días a la luz, pues el cantante de temas como “Motivos, La ley del Monte, Estos Celos”, entre muchos otros más reveló lo que su esposa Doña Cuquita le dijo respecto al material.

De acuerdo con el propio cantante, Doña Cuquita sí vio la noticia por medio de la televisión y la reacción de la madre de los hijos de “El Charro de Huentitán” fue apagar dicho aparato electrónico y cuestionarse “¿Por qué lo dicen después de tres años?”.

"Cuca vio la nota y se quedó callada y preguntó por qué se esperó tres años.", contó el intérprete de música ranchera.