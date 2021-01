Hijo de Vicente Fernández habla sobre acusaciones contra su padre; ¿El Potrillo rompe el silencio?

Vicente Fernández Jr. habló acerca de su padre frente a los medios de comunicación, después del escándalo que atraviesa por la acusación de abuso sexual por parte de dos mujeres.

Junto con su novia, Mariana González, el hijo mayor de intérprete ofreció una conferencia de prensa en donde también habló acerca de su candidatura a un puesto público por el estado de Jalisco.

Fernández Jr., afirmó que no puede dar una declaración al respecto del abuso por parte de su padre, ya que él no se encontraba presente en ese momento.

Evita hablar al respecto

"Yo no estuve es día, yo no estoy en el video, yo no estoy en la foto. Algo que me enseñaron en mi casa es no hables de lo que no sabes", afirmó el también cantante.

En días recientes, una joven publicó un video en su cuenta de TikTok que recordaba el día cuando pudo conocer a Vicente Fernández durante un encuentro en la calle.

La joven le pidió una foto al intérprete, pero éste aprovecho la ocasión para tocarle un seno a la joven. El caso se coló a las redes sociales y en menos de una semana, otra muchacha también acusó a Fernández.