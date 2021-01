Conductores de HOY generan polémica al hablar de agresión a Nath Campos ¿Qué dijeron? VIDEO

Los conductores del programa Hoy se colocaron en el ojo del huracán en redes sociales después de emitir su opinión sobre el video que publicó la youtuber, Nath Campos, quien denunció una agresión sexual por parte de Rix.

En la grabación, la joven contó que, tras una noche de fiesta, su presunto agresor decidió acompañarla a su casa; el influencer habría realizado tocamientos inapropiados mientra ella dormía.

¿Qué dijeron los conductores de Hoy?

Una vez que escucharon una parte de la grabación, los conductores de Hoy, Martha Figueroa, Andrea Legarreta y Arath de la Torre emitieron su opinión generando polémica entre los internautas.

La primera en hablar fue la periodista en espectáculos quien cuestionó por qué alguien "toma hasta ahogarse y no se acuerden qué pasó. El tema es, no pierdas la conciencia para no llegar a eso”, recordó

Por su parte, Andrea Legarreta cuestionó por qué Nath aún tiene una relación con Rix, después de que ocurrió.

“Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas”, señaló Legarreta.

Finalmente, Arath de la Torre detalló que este tipo de hechos pueden originar que cualquier persona te denuncie por algo que pasó en una fiesta.

“Si esto es cierto que se aclare, si no, también, porque esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por algo que pasó en una borrachera”, detalló el conductor.