Ninel Conde presume resultados de tratamientos con abdomen plano: FOTOS

Los últimos meses han sido sumamente polémicos para la actriz y cantante Ninel Conde, sobretodo por sus escándalos en su vida personal. Sin embargo, ahora dejó a un lado las controversia para presumir que está en un tratamiento para desintoxicar su organismo.

En IG Stories, la cantante compartió un video en donde aparece frente al espejo en donde posa con un conjunto deportivo, con un top que dejó al descubierto su abdomen plano.

Sin embargo, esta imagen no es la única en donde muestra este tratamiento, ya que en horas antes colocó una foto en ropa interior sobre un sillón. "A mí la sonrisa que me conquistó no fue la que vi, fue una que me provocó", sentenció.

Vida saludable

La publicación obtuvo 60 mil likes. Además, los usuarios le publicaron ciento de comentarios positivos y de halago debido a su envidiable figura.

Ninel Conde confirmó que se mantiene en buena forma ya que en otra publicación presumió sus tratamientos estéticos, así como su dedicación en el gimnasio.

"Regálate salud y bienestar, en estos tiempos es oro para cada uno de nosotros", señaló en sus publicaciones en Instagram donde al mismo tiempo compartió hashtags de vida saludable.