Britney Spears más enamorada que nunca, pasea con su novio en la playa en plena pandemia

Hablar de Britney Spears es sinónimo de éxito y escándalos, pues la mayoría podremos recordar la época de oro en donde la rubia tocaba el cielo debido a sus temas como “Oops I did it again”, “Baby one more time”, pero también recordamos la vez que se rapó y perdió el control emocional, desde entonces la también llamada "princesa del pop" ha tenido severos problemas.

Desde aquella vez en la que mostró que no estaba del todo bien, los reflectores estuvieron sobre ella y su conducta por lo que cualquier cosa que hiciera, era noticia, actualmente Britney está recuperada y muy enamorada.

Aunque legalmente, Britney sigue dependiendo de su padre, la cantante ha mostrado tener una conducta responsable, es por eso que una jueza abrió una puerta a escuchar futuros argumentos de Britney para una posible suspensión de la tutela a medio plazo.

Fanáticos de la rubia esperan que esto pronto acabe pues el abogado de la “princesa del pop” reveló que es tanto el miedo que Britney le tiene a su padre que ha decidido no volver a cantar hasta que todo esto acabe.

Britney enamorada

Mientras el proceso legal en contra de su padre toma un nuevo curso, la guapa cantante sigue muy activa en redes sociales en donde comparte algunos momentos íntimos a lado de su novio.

Como lo fue esta fotografía en donde de acuerdo con la propia princesa del pop, tuvieron una escapada a la playa.

Pese a que nos encontramos en medio de la pandemia por el coronavirus y se nos han recomendado no salir de casa, la cantante y su novio estuvieron en un paradisiaco lugar, pero esos sí fueron responsables y utilizaron cubrebocas en todo momento.