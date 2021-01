Master Chef México: Así se veía Adriana Salcedo antes de apodarle "La Muecas"

Master Chef México se ha convertido en uno de los reality show más famosos de la televisión mexicana, pues cada viernes miles de televidentes sintonizan la emisión para enterarse de quién saldrá de la competencia.

Y es que justo se encuentra en la recta final donde sólo quedan 10 concursantes quienes deberán sus mejores habilidades en la cocina para poder seguir en la competencia y ganar el primer lugar.

Entre los cocineros que quedan se encuentra Adriana Salcedo, quien desde el inicio de la temporada ha dado de qué hablar por que es una de las favoritas para llegar a la final y además porque tiene mucho talento para la cocina.

Pero no sólo por eso sino por su singular carácter que no es del agrado de todo el público pues hace muchas caras, no sólo a sus compañeros, sino a los jueces a quienes en más de una ocasión les ha respondido de manera grosera.

Es por ello que algunos fans del programa le apodaron "La Muecas", por la cantidad de caras que se pasa haciendo durante cada emisión, y es que ella no se guarda nada y con su rostro expresa todo lo que siente.

Algo que también ha llamado la atención es que desde que llegó al programa sus redes sociales han crecido en número de seguidores pues muchos quieren saber quién es y cómo se veía antes de aparecer en televisión.

Así se veía Adriana, "La Muecas" antes de Master Chef México

Mediante su cuenta de Instagram podemos ver cómo era la vida de Adriana antes de ganar fama en el programa de cocina, pues sabemos que era cajera de una tienda de conveniencia, pero que tiene mucho talento para la cocina.

En sus fotos se puede ver que ha tenido varios looks, ya que fue güera, castaña y con el pelo castaño oscuro como la conocemos; además en algún momento estuvo un poco más gordita, como ella misma lo publicó en sus fotos.

La concursante tiene 40 mil seguidores en Instagram donde a través de sus redes comparte por qué tiene cara de pocos amigos, y ha comentado que por su imagen no le daban trabajo en cocina, pues le ofrecían empleo como mesera.

Entonces de ahí viene por qué no sonríe cuando está cocinando, pues debe tener carácter para poder ser respetada en cocina y por eso tiene una imagen ruda, pues demuestra que tiene el temple para estar no sólo en el reality, sino en cualquier cocina.

Así se veía antes de ser famosa