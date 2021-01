"Fue horrible, no podía disfrutar": Ana Bárbara confiesa que su matrimonio más complicado fue con “El Pirru”

La cantante Ana Bárbara se encuentra disfrutando uno de sus mejores momentos en el tema del amor. Pese a eso, durante una entrevista que le concedió al programa "Sal y Pimienta" se sinceró y recordó sus pasadas relaciones amorosas y las complicaciones que tuvo en ellas.

La "Reina Grupera" confesó que su vínculo más complicado hasta el momento fue el que tuvo con José María Fernández, conocido como "El Pirru", debido a que comenzaron a salir semanas después de la muerte de Mariana Levy.

“Realmente mi exmarido y yo estábamos muy presionados con todo el rollo mediático, fue horroroso , horrible, no se podía disfrutar, entonces había mucha gente amada, pero yo no estaba feliz. El medio ambiente no ayudó, entonces eso no me hacía estar feliz”, dijo.