Patricia Reyes Spíndola: Clases de actuación sin fronteras

Patricia Reyes Spíndola tiene 30 años combinando sus dos pasiones, la actuación y la docencia, y ni la pandemia del coronavirus paró su trabajo. Se sumó a una telenovela, a una serie e incursionó en la modalidad en línea para seguir enseñando a los jóvenes que sueñan con ser actores.

“Hemos batallado mucho, pero de las situaciones malas también se sacan cosas buenas. Al inicio de la pandemia mi equipo me propuso hacer una plataforma para dar clases de manera online y me gustó la idea. Hemos tenido alumnos que están en Taiwán, Australia, Chicago y Mérida. Es muy bonito juntar a mexicanos de todas partes del mundo, por eso creo que esta modalidad llegó para quedarse”, aseguró la actriz.

Reyes Spíndola considera que ningún joven debe abandonar su sueño a causa de la crisis sanitaria que se vive y al ser algo que aparentemente no terminará pronto, lo mejor es adaptarse a las nuevas circunstancias. Incluso ella ha tomado dos cursos en línea, uno de cómo hacer cine con celulares y otro de construcción de personajes.

“Me encantó la experiencia y curiosamente me sirvió para el personaje de Sara que hice en Imperio de Mentiras con una caracterización importante, ya que mis hijos eran grandes, creo que se logró, a la gente le gustó el papel”, detalló la actriz.

INCIERTO FINAL

Con esta telenovela regresó a Televisa, luego de que hace tres años perdiera la exclusividad; de la mano de Giselle González, con quien tenía ganas de trabajar, por eso aceptó el proyecto sin haber leído el guion y no se arrepiente. Este domingo la historia llega a su fin y no sabe cómo será, ya que grabaron tres escenas distintas y ninguno de los actores tuvo el libreto completo.

“Va a sorprender mucho, no sabemos cuál van a poner, nunca me entregó el episodio final completo, pero fue divertido. Me gustó participar en este proyecto, porque compartí escenas con muchos actores con los que no había trabajado y me dejaron satisfecha con su desempeño. Hay talento y a estas alturas de la carrera es bueno que encuentres cosas que te hagan vibrar”, agregó.

SUS LOGROS

- El 26 de enero inicia un curso: los primeros días será en línea por el semáforo rojo en la CDMX.

- La serie en la que trabaja es para la plataforma de Disney+, junto al actor Humberto Zurita.

- Durante la grabación de la serie le dio COVID-19, pero no tuvo tantas complicaciones de salud.

- Desde que salió de Televisa trabajó en producciones como La Doña y La Reina del Sur.

Por Patricia Vilanueva