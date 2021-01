"K.O.", el álbum más especial para Danna Paola; le tomó dos años concretar su sueño

La cantante Danna Paola se encuentra de manteles largos, pues acaba de publicar su último material discográfico "K.O" el cual, aunque apenas va ganando popularidad es especial para ella, pues le tomó dos años realizarlo.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde mandó un extenso mensaje de agradecimiento a todas las personas especiales que la apoyaron en el proyecto que ya vio la luz.

"Tengo muchas palabras y emociones dentro que expresar y principalmente aunque ya lo he dicho bastante es... GRACIAS, este álbum significa mucho para mi, 2 años de proceso y todo el trabajo de todo el equipo detrás es también lo que ha hecho posible todo esto", escribió al principio la también actriz.

La exprotagonista de la serie "Élite" continuó agradeciendo a su familia, amigos, "amores perdidos, y seres humanos que me ayudaron a salir de todo este break up, lloraron conmigo y rieron hasta sacar todo... a quien llegó en el momento perfecto para volverme a abrir las alas y hoy creer en el amor otra vez".

Y es que se nota de inmediato la felicidad de la intérprete de "Oye Pablo", pues aunque conquistó prácticamente todo el 2021, parece que este "bebé" lo es todo para ella.

"Este álbum musicalmente es el más especial para mi, y me acompañan maravilloso co autores y productores que admiró profundamente y me ayudaron a trasmitir mis emociones, y fueron mis terapeutas musicales, GRACIAS INFINITAS por crear magia conmigo. ( es una lista gigante) y espero no se me pase nadie", escribió Danna Paola.

Al final, le agradeció también a sus dreamers por darle fuerzas en cada cosa en la que pone empeño y por los que se encuentra en los cuernos de la Luna.

Danna Paola comparte fotos del álbum

Como el mensaje no podía aparecer solito, la guapa mexicana compartió una serie de imágenes que forman parte del material y en las que luce espectacular.

Incluso aparece con dos looks completamente diferentes, pues en el primero usa el cabello largo con mechas rubias, mientras que en l segundo aparece con el cabello corto a la altura de la barbilla.