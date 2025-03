Empleado del Estadio GNP Seguros fascina en redes por gozar del concierto de Shakira: “Le pagaron por ser el más feliz”

Como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, Shakira regresó a México y lo hizo a lo grande porque sólo en Ciudad de México ofrecerá en total siete conciertos, mientras que tanto en Guadalajara como Monterrey se presentará en dos ocasiones. En el caso de la capital del país, las presentaciones se iniciaron el pasado miércoles 19, así que en redes sociales usuarios comparten algunos momentos de los espectáculos.

Gracias a este contenido digital ha trascendido la historia de un empleado del Estadio GNP Seguros -antes llamado Foro Sol- porque no sólo trabaja para cuidar y guiar a los asistente de los conciertos de Shakira, sino que también dejó ver que es fan de la cantante colombiana porque ha gozado de las presentaciones.

El usuario de Instagram Aldo Hassan (@hassanconh) no dudó en grabar al empleado, quien estuvo cantando los éxitos musicales de Shakira. El video apenas dura segundos, pero se aprecia que el trabajador del Estadio GNP Seguros gozó del concierto, sobre todo al cantar “Pies descalzos, sueños blancos”.

“50 mil personas pagaron por la experiencia y a él le pagaron por ser el más feliz”, dice la leyenda que incluye el video que está ganando popularidad en redes sociales. También ha surgido división de opiniones porque algunas personas están en contra de que grabaron al empleado, destacando que podría perder su trabajo, mientras que otras celebran que disfrutó de uno de los conciertos de Shakira.

Shakira llegó a México como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”. Foto: Instagram Shakira.

“Dejen de grabar a las personas, espero que el señor haya dado su consentimiento porque incluso lo pueden correr” y “tienen que dejar la mala maña de grabar a personas y exponerlas, no sabes las consecuencias que le pueda traer”, comentaron dos usuarios, mientras que otros expresaron “qué chévere” y “qué tiene de malo, sólo está cantando”.

Empleado del Estadio GNP Seguros reacciona a video con el que se vuelve viral

Pese a la división de opiniones, el boom del video viral logró que el empleado del Estadio GNP Seguros diera con éste y externara su punto de vista. Por un lado, confirmó que es fan de Shakira y, por otro lado, aseguró “no olvidé en ningún momento que estaba en horario laboral”.

“Muchas gracias (por) capturar ese momento mágico”, escribió inicialmente el empleado, quien, de acuerdo con su perfil de Instagram, se llama Alejandro Ruiz Carbajal y es originario de Guadalajara, Jalisco. “Esa canción (por ‘Pies descalzos, sueños blancos’) fue la primera que escuché allá en el lejano 1996-97”.

El empleado del Estadio GNP Seguros reaccionó al video viral que protagoniza. Foto: captura de pantalla Instagram @hassanconh.

Tras exponer esto, Alejandro Ruiz Carbajal compartió que esta canción de Shakira le hace recordar su adolescencia y sus días en la secundaria, de modo que al estar en uno de los conciertos “simplemente no pude contenerme y cantarla. Shakira estaba cantando en vivo y yo estaba allí, escuchando la rola por la que me empezó a gustar su música. Para ser honesto quería brincar, gritar y cantarla a todo pulmón, pero no olvide en ningún momento que estaba en horario laboral”.