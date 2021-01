Danna Paola CONFIESA que SI sufrió VIOLENCIA de género: VIDEO

Por medio de una entrevista en programa matutino, la hermosa cantante, Danna Paola, confesó que ella misma ha vivido el machismo.

Y aunque la acusan de tener una actitud nada sorora con respecto al caso de su ex pareja Eleazar Gómez, quién enfrenta penalmente una demanda por violencia doméstica. Ella se mantiene firme con su postura feminista.

Después de su exitoso lanzamiento de su nuevo álbum, K.O. la también actriz dijo estar emocionada por haber escrito la canción "la necesitaba, y necesitaba que fuera algo tan preciso e informativo que pudiera hoy en día ayudar a darnos cuenta que NO ESTÁ BIEN CALLARNOS JAMÁS.

"Esta canción es mi estandarte para darle voz a todas las mujeres que hemos caído en manos de personas que nos disfrazan amor con golpes y odio", explicó en un post con un pedacito del video."

¡Calla tú!

"Desde el día que la escribí necesitaba hacerlo'... Teína muchas ganas de escribir algo porque no es que en una relación o con una persona en específico yo haya vivido violencia, pero todas hemos vivido violencia inconscientemente. Dentro de esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho', añadió la cantante.

Aseguró que dentro de la industria musical ella misma ha enfrentado el machismo de forma directa, sin embargo, ha aprendido mucho sobre feminismo y éste álbum la ha ayudado a expresar esos sentimientos que sufrió al ser víctima de violencia.