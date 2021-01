Danna Paola ROMPE el silencio y por fin habla sobre su RELACIÓN con Sebastián Yatra: "Me hace feliz"

Este viernes Danna Paola presumiera en todas sus redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) el éxito que ha alcanzado con su más reciente material, al brillar en una de las inmensas pantallas que iluminan Times Square, en Nueva York, Estados Unidos.

La cantante habló por fin sobre la verdadera relación que sostiene con el cantante colombiano, Sebastián Yatra.

Y es que luego de una ruptura tóxica que la dejó sin esperanzas en el amor, Yatra fue la única persona que la acompañó durante éste duro proceso.

"Fue un proceso emocional muy duro y una separación duele. Al final está lleno todo este álbum de varias relaciones, no solamente de una en específico, pero la última fue la que me hizo este knock out de decir: se acabó, no más, no vuelvo a entrar mi corazón a nadie que no lo vaya a cuidar”, compartió para medio digital.

Sin embargo, el cantante la hay ayudado a superar esta difícil situación, cabe resaltar que juntos grabaron la canción "No bailes sola" en la que Danna Paola ha aprovechado su éxito musical para expresar sus sentimientos y levantarse nuevamente.

En este disco, Yatra fue un gran apoyo importante para Paola "Admiro mucho a Sebastián, es un artista grande, divertido, aparte de un gran ser humano. Es talentoso y me enseñó mucho. Me hace feliz que sea parte de este álbum y de este proceso tan importante. Hablamos muchísimo de cosas y de los amores, él entiende mucho todo el rollo loco mío del álbum" resaltó.