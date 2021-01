Joan Sebastian: Esta es la MILLONARIA herencia que dejó el cantante ¿Incluyó a Maribel Guardia?

Hace más de 5 años, el mundo de la música sufrió la irreparable muerte del cantante y compositor, Joan Sebastian, quien tuvo una larga lucha contra el cáncer, enfermedad que lo atacó en sus últimos años de vida.

Ahora, el fallecimiento del intérprete de "Te irá mejor sin mí", "Me gustas" y "Eso y más" volvió a dar de qué hablar después de que una de sus hijas tocara el sensible tema de la herencia.

En un encuentro con medios de comunicación, Juliana Figueroa, hija del cantante, reveló que no había recibido su parte de la herencia que presuntamente dejó su padre.

Maribel Guardia responde...

Después de que las noticias se viralizara, la conductora de televisión, Maribel Guardia, expareja de Joan Sebastián, rompió el silencio y aseguro que, hasta el momento, la herencia no ha sido repartida.

“La verdad es que yo no soy Figueroa, me encantaría ayudarlos y de la herencia no sé absolutamente nada. La herencia que yo sepa no se ha repartido todavía ", contó la conductora.

¿Cuándo dejó de herencia?

Presuntamente el cantante Joan Sebastian habría dejado una herencia de 5 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 100 millones de pesos, de acuerdo con el valor actual del dólar; además, de varias propiedades.

Los herederos del cantante son sus 6 hijos y su última pareja sentimental; además de los descendientes de Juan Sebastian y Trigo Figueroa, hijos fallecidos del cantante.