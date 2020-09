¡A un lado, Maussan! Memo Ríos quiere inaugurar un "OVNIPUERTO"

Y el que ahora se siente tocado por Dios, o mejor dicho, por los extraterrestres, es el comediante Memo Ríos, quién hace poco compartió que pudo vivir una experiencia no sólo con ovnis, sino también con extraterrestres, con quienes aseguró, haber entablado algún tipo de comunicación.

La mañana de este lunes, se presentó como invitado en el programa Hoy para contar qué y cómo fue que pasó de ser un escéptico a creer la famosa frase de "No estamos solos" en el universo, al grado de que él mismo pudo preguntarle cosas a estos seres que llevan picándole la curiosidad a la humanidad todo lo que va de vida.

Ríos confesó que uno de sus amigos, quien tiene un gran rancho en Guanajuato, ya ha experimentado diferentes tipos de acercamiento alienígena y ha decidido inaugurar un ovni puerto, un lugar donde la gente pueda acudir a comunicarse con estos seres, debido a que en esta zona se han apreciado numerosos avistamientos.

Memo contó que él acudió con su esposa y la persona que lo invitó le aseguró que cerca de ahí había una nave y le pidió que hiciera un par de preguntas para que pudieran comprobar que lo que decían era completamente cierto.

“Se llama el Torah Project, me invitó a una sesión. Cuando salimos de la meditación hicimos dos lazos y nos dice nuestro amigo, ‘allá arriba está una nave’, pero yo jamás la vi”, reveló Ríos en el programa matutino.

También dijo que esta era su primer experiencia cercana de este tipo y aunque terminó de establecer comunicación, la experiencia le dejó abrumado por lo que vivió en ese momento.

“Fue una señal de luz, fue una experiencia abrumadoramente fantástica. La primera recuerdo ‘¿son ustedes benévolos?’ e inmediatamente que terminé la pregunta, cae un rayo de luz. Afirmativo es un rayo y negativo son dos. La cuarta ‘¿Nos vienes a ayudar?’, rayo de luz”, incluso compartió que la nave le lanzó un rayo mucho más intenso cuando él se los pidió.

De acuerdo con los expertos, esta experiencia fue posible gracias a la estimulación de la glándula pineal, misma que permite a los humanos contactar con extraterrestres y otros colaboradores del programa confirmaron que en este rancho sí han sabido de varios encuentros con los tripulantes de las naves.

Ríos se notó emocionado con el suceso y reveló que “La conclusión es que existen, están con nosotros, voy a experimentar nuevamente. No fumo, no soy metodista y no tomo desde que soy joven” e incluso se veía que apoyaba la idea del Ovni Puerto

Por Redacción Digital El Heraldo de México

lctl

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?

¿Te gustó este contenido?