Con serie animada regresan los fenómenos paranormales de los Expedientes Secretos X 

Los agentes del FBI Mulder y Scully regresan a la televisión con todas sus aventuras paranormales, en una forma nunca antes vista, pues la cadena Fox, propietaria de sus derechos, ya trabaja en una serie animada para tratar los misterios paranormales y fenómenos sobrenaturales de The X-Files.

Esta nueva producción contará con la particularidad, pues darán un salto a la animación además de que se habla de que el nuevo corte de la producción será de comedia, así lo dio a conocer el portal TVLine, quien destacó que el proyecto aún se encuentra en una fase inicial.

Noticias Relacionadas Estas son las celebridades que han fallecido este 2020; algunos lucharon contra el cáncer

The X-Files: Albuquerque

La nueva producción animada llevará por título The X-Files: Albuquerque y será su creador Chris Carter, quien funja como productor ejecutivo de la nueva producción. Cabe señalar que esta nueva serie no retomará las vivencias de los emblemáticos agentes, Mulder (David Duchovny) y Scully (Gillian Anderson).

The X-Files: Albuquerque se centrará en las narraciones de las aventuras de un conjunto de agentes encargados de casos de perfil bajo, ridículos o extravagantes, convirtiéndose en la segunda serie derivada de “The X Files” luego de The Lone Gunmen, producción que únicamente contó con una temporada emitida en 2001.

The X-Files todo un éxito

Cabe resaltar que la serie original The X-Files contó con nueve temporadas transmitidas entre 1993 y 2002, así como más de 200 capítulos y dos películas: The X-Files (1998); y The X-Files: I Want to Believe (2008), volviendo recientemente a la pantalla con una décima temporada emitida en 2016 y una onceava tanda de episodios que se presentó en 2018.

La trama de la serie basada en la existencia de vida extraterrestres, posibles abducciones y experimentos secretos del gobierno, fueron la punta de lanza y éxito de esta emblemática producción.

De este modo era la presencia alienígena o diversos enigmas los que tenían que enfrentar Mulder y Scully, siendo que bencarnaba al creyente de esta singular pareja, mientras que Scully era la escéptica y científica de la dupla.

u00a1Ay nanita! ud83dude16 En redes sociales fue compartido el video que muestra una presunta apariciu00f3n de La Llorona en lo alto de un cerro. Posted by El Heraldo de Mu00e9xico on Friday, December 27, 2019

Por: Redacción Digital EL Heraldo de México

ssb

¿Te gustó este contenido?