Pequeños gigantes: Esta es la última vez en la que Biby Gaytan apareció en la TV

Hace un au00f1o, se anunciaba por lo alto el regreso a los escenarios de #BibyGaytan con #ChicagoElMusical que duru00f3 en cartelera desde Octubre del 2019 hasta Marzo del 2020 en el Teatro Telcel de la CDMX. Este trabajo la hizo acredora del premio de Mejor Actriz en Comedia Musical por parte de la Asociaciu00f3n de Periodistas Teatrales en Junio pasado. u00bfViste la obra?