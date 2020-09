Mariana González, la "Kim Kardashian Mexicana" que roba suspiros con ESPECTACULAR figura: FOTOS

View this post on Instagram

Una Mujer Madura,,, No provoca ya es Provocante ... No es Inteligente es Sabia ... No se insinu00faa,Muestra el camino sutilmente... No se precipita espera el Momento Indicado...No ve ... Observa No juzga... Analiza No coloca cadenas deja LIBRE ... por que Sabe lo que quiere , cuando quiere y como quiere .