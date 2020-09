Arturo Peniche se separa "por amor", según sus nuevas declaraciones

Luego de que esta semana se hizo público que el actor Arturo Peniche se separaba de su esposa, Gaby Ortiz, las reacciones no se han hecho esperar, pues hasta su hijo Brandon compartió sus primeras impresiones sobre el distanciamiento de sus padres.

La noticia de la separación la reveló el propio Arturo, quien durante el programa conducido por Mara Patricia Castañeda decidió romper el silencio acerca de los motivos que lo condujeron a tomar esta decisión en su vida.

"En un programa de mi amiga Mara Patricia Castañeda hice un comentario porque a veces soy tan callado que me quedo con una presión en mi alma y una presión en mi mente muy fuerte y ese día tuve que comentarlo porque la gente a veces me pregunta por Gaby y no sé qué decirles, porque ahorita Gaby y yo estamos pasando un trance complicado en nuestro matrimonio. Ha habido problemas, han habido pérdidas y bueno, yo lo dije", declaró el actor y cantante.

Sincero sobre su relación

En una de las transmisiones que realiza semanalmente, donde interpreta canciones bohemias en las que participan sus amigos del medio artístico, confesó que con el tiempo las cosas en pareja van cambiando y que las ideas y necesidades evolucionan con los años, razón por la cual, la pareja tomó su decisión.

"Con el tiempo se va madurando, el tiempo va pasando, las formas van cambiando, las ideas, las necesidades y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está muy ocupada en lo suyo y la otra pareja está muy ocupada y entonces se logra una distancia que de repente hay un silencio, muy respetuoso, pero no deja de ser silencio" confesó el talento de telenovelas.

Por Redacción El Heraldo de México

