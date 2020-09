Ana Bárbara REACCIONA a fotos COMPROMETEDORAS de María Levy, nieta de Talina Fernández: VIDEO

View this post on Instagram

me gusta irme quitando poquito a poco las ataduras, las inseguridades y los miedos.u2063 me gusta explorar las capas y cada centu00edmetro de mi y descubrirme a travu00e9s de texturas, siluetas, lu00edneas y colores.u2063 u2063 quiero que mis prendas sean de estrellas, de mar, de nubes, de arena, de lluvia, de flores. quiero que lo que me cubra sea fortaleza, valentu00eda, pasiu00f3n, creatividad, sueu00f1os, libertad, alegru00eda y paz. u2063 u2063 me desvisto ante mi. abrazo mi fragilidad y mi vulnerabilidad. voy a expresar mi sentir desde la paciencia, lealtad, confianza y amor. u2063 u2063 creo en mi expresiu00f3n u2063 honro mi historiau2063 abrazo mi procesou2063 escucho a mi corazu00f3nu2063 u2063 _u2063 gracias por estas fotos ud83cudf9e @dddiegortiz