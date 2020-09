Paty Manterola cuenta GRAN SECRETO tras la muerte de Xavier Ortiz: FOTO

View this post on Instagram

u201cLos mueganosu201d... Asu00ed nos decu00edamos entre nosotros, asu00ed como en esta foto u00edbamos a todos lados juntos... Tantas anu00e9cdotas, tantos momentos... Y aunque la vida despuu00e9s nos llevu00f3 por rumbos distintos... Ahora de una manera sumamente dolorosa e inesperada nos reu00fane de nuevo... Los abrazo fuerte, muy fuerte y comparto su dolor tan profundo...ud83dudc96ud83cudf1fud83dude4fud83cudffc @katiallanos4 @luisitafernandainsta @pilarmontenegromx @sergiomayerb @charlylopezgar @victornoriega @xavierortizr