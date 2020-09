¡Derrochaba sensualidad! Así de bella era Silvia Pinal en su juventud: FOTOS

View this post on Instagram

Octubre 27 de 1956. Diego Rivera declaru00f3 lo siguiente: u0026#34;Todas las mujeres que yo he pintado han sido hermosas. O no las hubiera pintado. Encuentro que el vestido debe escogerlo la modelo, porque el vestido forma parte de su personalidad. Silvia diru00e1 que soy irrespetuoso, ineducado e indiscreto. Pero a mu00ed me gusta ese vestido porque acusa muy bien la forma, aunque yo hubiera deseado pintarla sin u00e9l. La belleza no debe ser propiedad privada. Estoy seguro que con Silvia, yo hubiera pintado el desnudo mu00e1s hermoso del mundou0026#34;. . . . #silviapinal #silviapinalfrenteati #silvialaserie #silviapinalbioserie #diegorivera #cinemexicano #fridakahlo #arte #mexico #sanangel #1956 #sylviapasquel #alejandraguzman #fernandacastillo