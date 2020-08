¿Quién fue Chadwick Boseman, actor que le dio vida a Pantera Negra?

La noche de este viernes se informó que Chadwick Boseman falleció a la edad de 43 años, víctima de cáncer. El actor que dio vida al personaje de Marvel Pantera Negra se ganó el corazón del publico con su magistral actuación. Sin embargo, muchos no conocen su trayectoria como artista.

Chadwick Aaron Boseman fue un actor, guionista y dramaturgo estadounidense nacido en Carolina del Sur en 1977. Era mejor conocido por interpretar a Jackie Robinson en la película "42" (2013) y James Brown en "Get on Up" (2014). También tuvo papeles en la serie de televisión "Lincoln Heights" (2008) y en "Persons Unkonwn" (2010), y las películas "The Express" (2008) y "Draft Day" (2014).

Posteriormente fue reconocido por interpretar a T'Challa (Pantera Negra) en el Universo Cinematográfico de Marvel en las películas "Capitán América: Civil War" (2016), "Black Panther" (2018), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019).

Boseman se graduó de la Universidad de Howard en Washington, DC, con un título en dirección cinematográfica. También se graduó de la British American Drama Academy en Oxford, Oxfordshire.

De 2002 a 2007, fue instructor de drama en el Programa de Becarios "Schomburg Junior", ubicado en el Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Negra en Harlem, Nueva York.9​ Se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera como actor en el año 2008.

Impacto de su muerte

Boseman murió en su casa ubicada en el área de Los Ángeles con su esposa y su familia a su lado, dijo su publicista Nicki Fioravante. Se le diagnosticó cáncer de colon hace cuatro años, dijo su familia en un comunicado.

“Chadwick, un verdadero luchador, perseveró a través de todo, y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar”, dijo su familia en el comunicado. “Desde 'Marshall' hasta ‘Da 5 Bloods’, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ de August Wilson y varias más, todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y sesiones de quimioterapia. Fue un honor para su carrera dar vida al rey T’Challa en ‘Black Panther’”.

Boseman no había hablado públicamente sobre su diagnóstico.

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?

Por Redacción Digital El Heraldo de México | AP

lhp

¿Te gustó este contenido?