Christian Nodal acepta que su AUTO FERRARI sí está involucrado en CHOQUE

Este martes 25 de agosto pudo ser un día en el que las fans de Christian Nodal se sintieron muy mal al saber que el auto Ferrari de su pertenencia fue chocado en el fraccionamiento de Tlajomulco, en Guadalajara, dónde vive actualmente el juez de La Voz.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Christian Nodal afirmó que sí es su vehículo el que fue estampado en un lugar donde se trató de manejar la situación de manera hermética para no crear 'fake news' al respecto de este asunto.

Nodal aseguró que el auto valuado entre 5 y 8 millones de dólares, ya fue llevado a reparación para que los próximos días pueda tenerlo de vuelta el cantante y novio de Belinda.

Él no estuvo en el momento del accidente

El cantante aseguró que él no estuvo presente en el momento del choque, sino que fue una de las personas de su seguridad la cual tuvo el accidente, pero afortunadamente el sujeto no tuvo lesiones graves y solamente tuvo una revisión para ver que no tuviera contusiones de importancia.

“Mi gente muchas gracias por preocuparse por mí, gracias a Dios está todo bien, en la mañana una de las personas de mi seguridad tuvo un choque en el cuál yo no estuve presente y él está bien gracias a Dios, los daños solamente son materiales y pues nada, gracias por preocuparse”, señaló Nodal.

Christian Nodal agradeció a todos sus fans por haberse preocupado después de haberse enterado del accidente, y sólo señaló que afortunadamente no sucedió nada grave y que lo único que se tuvieron fueron daños materiales.

