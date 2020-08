Supuesto hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari es el encargado de administrar el negocio de la actriz: VIDEO

Una de las relaciones más polémicas de la década de los 90’s fue sin duda la que sostuvieron supuestamente la actriz Adela Noriega y el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, y es que el reportero Jorge Carbajal asegura que el hijo que ambos procrearon ahora está a cargo de los negocios de su madre en Estados Unidos.

Fue durante su participación en el programa Chisme No Like en donde Jorge Carbajal dio a conocer que el supuesto hijo de Adela Noriega y Salinas de Gortari tiene una gran vida en Estados Unidos pues ahora está a cargo del negocio familiar.

De acuerdo con la misma fuente el supuesto hijo de Adela Noriega actualmente tiene 32 años de edad, se llama Carlos Rodrigo Salinas Noriega y radica en South Beach.

Carbajal asegura que la encargada de meter el dinero a dicha empresa inmobiliaria es Adela Noriega.

De acuerdo con el reportero, el primero en confirmar dicha relación en los 90’s fue el periodista Rafael Loret de Mola quien dijo que la actriz se encontraba hospitalizada en el hospital Inglés, porque iba a parir un hijo de Carlos Salinas de Gortari.

“...estuvo hospitalizada Adela Noriega por que iba a dar a luz, por qué iba a tener su bebé, se habló en algún momento que habían sido gemelos pero no fue uno en realidad, ya lo confirme, fue un hijo nada más, un hijo de Carlos Salinas de Gortari...”.

En redes sociales ya circulan las fotografías del supuesto hijo de Adela Noriega con el expresidente de México, sin embargo, Carbajal asegura que él no puede confirmar que aquellas fotos sean auténticas lo que sí confirma es que la actriz y Salinas de Gortari sí tuvieron un hijo.

“Esas fotos están corriendo por todo internet ya, y yo lo dije ayer: ‘se está diciendo que él es el hijo’, eso sí yo no lo puedo confirmar por que no me las dieron a mi directamente (las fotos)...lo que sí les puedo confirmar es que Adela sí tuvo un hijo que sí fue de Salinas de Gortari que decía que era su sobrino, y que finalmente está viviendo con él en Miami, entre Miami, Polanco e Europa”.