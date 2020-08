Oscuro Deseo: ¿Cuánto ganarán Maite Perroni y Alex Speitzer por 2da temporada en Netflix?

View this post on Instagram

Hoy Netflix confirmu00f3, a travu00e9s de un video estelarizado por Maite Perroni (@maitepb) [email protected] habru00e1 segunda temporada deu00a0#OscuroDeseo. Ademu00e1s anunciu00f3 que la primera temporada sedujo a 35 millones de hogares en todo el mundo en sus primeros 28 du00edas convirtiu00e9ndola en la primera temporada (no en inglu00e9s) mu00e1s hot en Netflix a la fecha. Por otro lado, la serie estuvo en el Top 10 de 77 pau00edses como Brasil, Colombia, Francia, Espau00f1a y EEUU. Info : @elshotfb #Netflix #netflixnews #MaitePerroniu00a0#erikhayser @[email protected] #oscurodeseou00a0#serieu00a0#serienetflixu00a0#colombiau00a0#medellinu00a0#paisau00a0#actoru00a0#actrizu00a0#muynetflixu00a0#netflixu00a0#netflixlatu00a0#netflixlatinoamericau00a0#brenda #bogota #cali #pereira #oscurodeseonetflix