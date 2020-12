Edith González cumpliría 56 años este 10 de diciembre y estas son las 10 telenovelas más destacadas

Este 10 de diciembre Edith González celebraría 56 años de edad y aunque la actriz falleció hace casi un año y medio, ha sido inmortalizada por su trabajo en estas 10 telenovelas.

1.- Cosa Juzgada

Este melodrama se transmitió en 1970 y marcaría el inicio de la carrera de Edith dentro de la actuación, quien con solo seis años, ya compartía el foro con Luz María Aguilar, Sergio Bustamante y Manuel Córcega.

Foto: Agencia Mex

2.- Los Ricos También lloran

A la edad de 15 años Edith González interpretó el personaje de María Isabel Salvatierra en la exitosa telenovela protagonizada por Rogelio Guerra y Verónica Castro que le dio la vuelta al mundo al transmitirse en 120 países y doblada en 25 idiomas.

3.- Soledad

Esta telenovela le dio la oportunidad a Edith de compartir con grandes actores como Libertad Lamarque, Christian Bach, Héctor Bonilla y donde se ganó la confianza del afamado productor Valentín Pimstein, para protagonizar su siguiente proyecto.

4 - Blanca Vidal

El primer papel protagónico de Edith Gonzalez le llegó con esta telenovela cuando apenas contaba con 19 años y donde tuvo como galán a Salvador Pineda dando vida a una joven que se enamora de su profesor de geografía.

5.- En carne propia

En esta trama Edith Gonzalez tuvo el reto de interpretar a tres personajes y su pareja protagónica fue Eduardo Yañez con quien forjó una gran amistad y quien reaccionó consternado ante la noticia de su deceso: "Con gran tristeza me despido de una gran compañera y siempre amiga, una de las más valientes que he conocido. Con gran alegría porque por fin después de una gran carrera de ejemplo y éxito, se abren los telones del cielo para su próximo personaje. Gracias, Edith”, compartió el actor en sus redes sociales.

6.- Corazón Salvaje

Sin duda es uno de los proyectos más recordados de la actriz ya que en él reveló su lado más sensual junto a Eduardo Palomo, lamentablemente ambos actores partieron mucho antes de lo esperado dejando el gran legado de su trabajo actoral.

7.- Nunca te Olvidare

Esta telenovela protagonizada por Edith Gonzalez y Fernando Colunga es recordada por la gran química que transmitían como pareja en la ficción, años más tarde fue la actriz quien reveló la divertida anécdota detrás de los apasionados besos: "Un día estábamos platicando y llega este (Fernando Colunga) y me hace así (un golpe) y con el tamaño y ya sabes (…). Dije, me voy a desquitar donde él no vaya a poder hacer nada y entonces llega la escena del beso y le muerdo los labios bien fuerte, pero en la siguiente escena, ¡él me la devolvió! Así estábamos los dos con los labios sangrantes", recordó entre risas la inolvidable estrella.

8.- Salomé

En este proyecto Edith González tuvo oportunidad de explotar su sensualidad y habilidad para la danza dando vida a una bailarina de cabaret que se enamora de un millonario profesor interpretado por el actor brasileño Guy Ecker, quien fue duramente criticado por no emitir ningún comentario tras la muerte de la actriz.

Foto: Agencia Mex

9.- Doña Barbará

Este papel marcó la carrera de Edith Gonzalez pues interpretó a una mujer ruda y de carácter fuerte, dando un vuelco a los personajes que realizaba anteriormente, además de que fue el primer proyecto que hizo fuera de su casa Televisa. En esta telenovela compartió créditos con el actor peruano Christian Meier, quien con un breve mensaje se pronunció respecto a la muerte de la actriz "Doña, será recordada por siempre".

10.- Eva la Trailera

Edith González volvió a sorprender con un papel fuera de su zona de confort dando vida a una mujer dedicada a conducir un tráiler, sobre este proyecto la actriz tenía una peculiar visión: "Encantada con Eva la Trailera, feliz, la vida está llena de curvas peligrosas y hay que aprender a cómo frenar a tiempo", meses más tarde la actriz comenzó una dura batalla contra el cáncer que perdió tres años después.

Por: Agencia Mex