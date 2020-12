¿Te acuerdas de Uff? Esto fue de sus integrantes tras la muerte de Fabio Melanitto

La boy band Uff fue muy famosa en el año 2000 en México cuando lanzaron su éxito "Brujería" con el que cautivaron a las fans mexicanas, pues su primer disco "Ya lo ves" se convirtió en un hitazo que enamoró a cientos de fanáticas.

La banda estaba integrada por seis adolescentes de nombres Fabio, Jeanra, José Luis, Marcos, Alexander y Rawy, quienes robaron el corazón de las mexicanas, quienes tras su debut en el Tv Azteca los llevaron a la fama.

No había presentación de esta boy band que no estuviera repleta, pues lugar donde se presentaban se saturaba y vendían todos los boletos, pero su éxito no fue muy duradero, pues sólo tres años después del boom realizaron su última presentación los seis juntos, en Monterrey.

Ya separados algunos intentaron seguir su camino en la música, mientras que otros optaron por la actuación o de plano se alejaron de la escena artística como el caso de Jeanra, quien se dedicó a proyectos personales y no se le volvió a ver en pantalla.

Veinte años después de su éxito siguen contando con un gran número de fans, quienes les siguen la pista a través de redes sociales, y lamentaron la muerte de Fabio Melanitto, quien se involucró en el ámbito empresarial, pues invirtió en bares y restaurantes.

Sin embargo el 15 de agosto del 2018 fue víctima de un crimen, pues un hombre se acerco a él y le disparó directamente a la cabeza causando su muerte de manera inmediata; el crimen ocurrió en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

El cantante, que en ese momento tenía 32 años de edad, viajaba en su motocicleta acompañado de quien entonces era su pareja, quien resultó ilesa, por lo que se presumió que se trabaja de un ajuste de cuentas.

Dos años después del homicidio no se sabe quién o quiénes fueron los autores intelectuales de este crimen, que causó conmoción entre las seguidoras de la banda, pues Uff había anunciado días antes un reencuentro para ese mismo año.

¿Qué fue los integrantes de Uff tras la muerte de Fabio?

Los planes para el reencuentro estaban sobre la mesa, en un comunicado habían anunciado la intención de continuar con esa gira, pero eso nunca sucedió, pues no se concretaron los planes, cada uno siguió en sus actividades.

A través de sus redes sociales se pueden conocer los detalles de su vida personales y de sus proyectos personales.

Marcos

Pronto se va a casar. Foto: Instagram

Recientemente se comprometió con su novia; en próximas fechas se casará con la mujer de su vida; así lo compartió en su cuenta de Instagram donde recibió las felicitaciones de sus excompañeros.

Aunque es el que más alejado está de los escenarios, aún conserva una buena amistad y cercana con sus amigos de Uff, pues convive con sus familias y hasta es padrino de los hijos de Rawy.

Rawy

Ha seguido cantando temas de Uff. Foto: Instagram

Rawy se convirtió en productor y empresario; está casado con una joven venezolana y tiene dos hijos que son su adoración. Mantiene comunicación con José Luis, quien es uno de sus mejores amigos.

A través de sus redes sociales publica los momentos que pasa en familia y las presentaciones a las que acudió como invitado de Un viaje al pasado, donde interpretaron temas de Uff.

Alexander

Alexander sigue soltero. Foto; Instagram

Al terminar con Uff siguió su carrera como actor en las filas de Tv Azteca, pero optó por dedicarse al cine y a la producción, por lo que puso una casa productora, así como una línea de ropa.

Mediante Instagram comparte fotos de sus viajes, de sus proyectos y reflexiones sobre la vida. Él sigue soltero y como los buenos vinos, con el paso del tiempo se pone cada vez más guapo, de acuerdo con los piropos que le dejan sus fans en sus publicaciones.

Jeanra

Está alejado del espectáculo. Foto: Instagram

Es el que más alejado se mantiene de los medios, decidió mudarse a Estados Unidos, donde formó una familia con tres hijos y puso un taller dedicado a la producción industrial llamado Taller Collage.

En sus redes comparte divertidos momentos junto a sus hijos y a su pareja; el más pequeño es idéntico a él. Además en fan de los deportes extremos por lo que sigue practicando toda clase de actividad como esquiar y surf.

José Luis

José Luis y Rawi son grandes amigos. Foto: Instagram

Está feliz mente casado con la actriz Vanessa Silva con quien ha formado una familia junto a su hija Sara, quien es su adoración. Él es quien más extraña los escenarios, pues fue el organizador de la gira Un viaje al pasado y lanzó el tema “Uff me encantas” de manera independiente.

Él vive en la Ciudad de México al igual que Alexander y se sigue frecuentando con Rawy con tiene una gran amistad.

Fabio

Sus fans lo recuerdan con cariño. Foto: Instagram

Esto es lo que fue de los integrantes de Uff, sólo hay que recordar que Fabio Melanitto tuvo un fugaz matrimonio con la actriz Ivonne Montero con quien procreó a una hija llamada Antonella, sin embargo su relación no prosperó y la abandonó cuando se enteró que estaba embarazada.