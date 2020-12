Belinda deja "Hoy no me puedo levantar" por PODEROSA razón; ¿tiene qué ver con Christian Nodal?

Este martes se dio a conocer que la cantante Belinda deja la obra musical "Hoy no me puedo levantar", en su lugar entra María León, quien ya había sido parte del elenco de la obra. Pero la novia de Christian Nodal parece tener una buena razón para alejarse del proyecto, y no tiene que ver con el cantante.

Fue el productor del musical, Alejandro Gou quien dio la noticia en su cuenta de Twitter, donde afirmó que la intérprete de "Amor a primera vista" dejaría de participar en el musical y agradeció su profesionalismo; "nos regalaste una maravillosa María, pronto nos volveremos a ver en un escenario", escribió.

La cantante también dio las gracias a Gou por la oportunidad y aseguró que aprendió mucho del personaje. Hasta hace unos meses Belinda interpretó al personaje de María, en esta puesta musical que recorre la historia de los éxitos de la popular banda española Mecano.

Gracias Beli , tqm uD83DuDC95 https://t.co/59XbY39zLC — Alex gou (@alex_gou) December 23, 2020

Belinda deja "Hoy no me puedo levantar" por esta razón

Aunque no hay una declaración oficial de la cantante, de acuerdo con la periodista Flor Rubio, la intérprete deja el proyecto teatral para comenzar las grabaciones de una serie en España.

La periodistas explicó que Belinda se iría por algún tiempo al país europeo a grabar dicha producción, por lo que no sería posible asistir a las presentaciones de la obra musical de Gou.

La noticia nos hace preguntarnos que pasará con la relación entre Belinda y Christian Nodal, pues hace suponer que la pareja se distanciará por el tiempo que duren las grabaciones de la serie en la que participará la ojiverde.