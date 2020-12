Julio Preciado... ¿enfrenta crisis económica?

El cantante de banda Julio Preciado ha tenido un año sumamente difícil, y es que tras una complicada lucha contra varios problemas de salud, ahora enfrenta una fuerte crisis económica, por lo que no ha despreciado el dinero que recibe de Banda El Recodo.

Durante la entrevista que concedió al programa ‘De primera mano’, el intérprete de "Dos Hojas Sin Rumbo" reveló que la crisis le pegó a su familia en medio de la pandemia tras su reciente trasplante de riñón, por lo que agradeció la ayuda monetaria que le ha brindado la banda a la que un día perteneció.

"Si alguien me ha apoyado en estos últimos meses ha sido la familia Lizárraga Lizárraga, la gran familia de Banda El Recodo, en especial Poncho y Joel. No nada más en lo moral, sino en lo económico me han ayudado”, dijo el artista de 54 años.

Posteriormente, Preciado aseguró que esa ayuda la ve en parte como una retribución a todo lo que en su momento aportó para la agrupación.

“Ahí es cuando te das cuenta de los verdaderos amigos... este detalle que han tenido conmigo es como un pequeño pago a todo lo que contribuí a Banda El Recodo, y que yo no les estaba cobrando absolutamente nada...”, destacó el cantante.

Finalmente, Julio Preciado confesó que, sin ser pesimista, la gira que tiene pendiente con Banda El Recodo podría ser su retiro de los escenarios.

“Creo que va a ser de las últimas giras que voy a hacer en 2021 y 2022. No creo que vaya a seguir cantando, hay mucha gente que viene empujando fuerte y son otros tiempos”, remató.