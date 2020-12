¡Ahora qué! Pink se enferma de SALMONELOSIS tras sufrir Covid-19

La cantante estadounidense Pink, atraviesa duros momentos de salud, después de haber dado positivo a Covid-19 y sus implicaciones, ahora padece una fuerte complicación de salmonela.

Ésta fuerte infección bacteriana se debió a que la cantante comió pollo crudo, motivo por el cual afectó su vulnerable organismo.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram la cantante este año ha sufrido mucho por su salud, ya que a principios de año sufrió una fractura de tobillo, una infección por estafilococos, coronavirus y ahora, por comer pollo crudo, le provocó salmonela.

"Como si sobrevivir covid no fuera suficiente para este sándwich de caca de un año! Bueno, saqué mis puntos de secar esa copa de vino, eso salió bien. Entonces me recuperé de mi primera infección estafilococo sin razón (grito de ayuda?) (¿La rodilla derecha estaba sola?) así que pensé en fracturarme el tobillo! ¡Esta noche voy a subirme a un pollo crudo y ver si no puedo ver cómo es la salmonela! 2020 es el regalo que sigue dando que en realidad estaba corriendo por las escaleras tratando de ver la estrella de Navidad! ¡Ja! Resulta que no es hasta el 21. ¡Felices fiestas a todos! ¡Quién quiere un Negroni!" acompañó la cantante su publicación.