Marko: “Venezuela es un pueblo secuestrado”

El influencer Marko lamentó que en Venezuela exista una crisis humanitaria, por eso busca crear conciencia entre sus seguidores de redes sociales para que brinden ayuda, donando juguetes o ropa para repartirlo en las comunidades más pobres del país.

“Mi tierra es un pueblo secuestrado, los gobernantes llegaron por medio del voto, a través de Chávez y se quedaron por medio de las armas, y se camuflan en elecciones, pero creo que no hay solución mientras el delincuente siga administrando... No es justo que un niño se muera por falta de comida o medicamento, eso no tiene que ver con izquierda o derecha, es necesario ayudar”, comentó en entrevista desde Miami.