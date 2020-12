VIDEO: Regina Blandón habla por primera vez de su DIVORCIO ¿fue por una INFIDELIDAD?

En 2017, a tan solo un año de casada, Regina Blandón y Roberto Flores compartían que pasaban por una crisis matrimonial y una separación temporal.

Sin embargo, meses después anunciaron su divorcio definitivo, sin embargo la Blandón habla acerca de las razones que la llevaron a dar fin a su matrimonio, después de tres años.

El el programa de Youtube de Karla Díaz, Blandón asegura que la causa principal de sus diferencias con Roberto Flores fue la falta de comunicación.

“Creo que los dos esperábamos una cosa del otro que no nos dijimos. La comunicación es clave, y después de todo que fue un proceso doloroso y de reconocimiento personal, de lo que quería cada quién del otro, nos enseñó y nos los dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero”. Compartió de manera tranquila.

Críticas

Además compartió que infinidad de veces juzgaron sus situación al decirle que había sido poco tiempo y que no luchó lo suficiente por salvar su relación.

Pese a ello, la actriz se encuentra en una etapa de plenitud en su vida y demuestra que pese a su divorcio esta abierta al amor, además aconsejó a los seguidores del programa que en sus relaciones lo más importante es decir las cosas a tiempo y hablar con sinceridad.