¡De luto! Regina Blandón da a conocer el sensible FALLECIMIENTO en redes: FOTO

A pocos du00edas de cumplir 94 au00f1os (y 66 au00f1os de matrimonio con una de las mujeres mu00e1s maravillosas que hay en el mundo), nos despedimos de ti con el corazu00f3n, su00ed acongojado, pero tan lleno de amor, de gozo, de agradecimiento, de honor y de celebraciu00f3n porque, Belo, quu00e9 ejemplo mu00e1s extraordinario de vida. Quu00e9 ganas de llegar asu00ed como tu00fa. Pleno, en paz, tranquilo y agradecido. Quu00e9 admiraciu00f3n por tu garra, por tu convicciu00f3n, por tu fe, por tu rectitud, por tu generosidad, por tu decisiu00f3n, por tu inteligencia, por tu sabiduru00eda, por tu fuerza incansable, por tu ser amoroso, por ser ejemplo, pilar y estandarte para los que tenemos la enorme suerte de formar parte de esta familia... me puedo seguir horas y horas. Realmente, lo que quiero decir es que SIEMPRE estaru00e9 agradecida, honrada y orgullosa de poder llamarme tu nieta. Buen camino, Belo. Te quiero con el alma entera. u00c9chanos un ojo de vez en cuando, porque nos vas a hacer mucha falta. u201cAnd the world would be better for this That one man scorned and covered with scars Still strove with his last ounce of courage To reach the unreachable star... To dream the impossible dreamu201d. Como el Quijote, de tus favoritos. u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014 Esto lo escribo, no porque donde estu00e9 Belo haya redes sociales, sino como una manera con las herramientas que tengo a la mano para tratar de dar gracias y de honrarlo (y es que no hay palabras ni videos ni fotos que alcancen para hacerlo bien). Y tambiu00e9n para agradecer todas las muestras de amor, atenciu00f3n y cariu00f1o que recibiu00f3 y hemos recibido, porque lo mu00e1s lindo del mundo es ver el amor que lo rodeaba, que au00fan lo rodea y que, por ende, nos rodea a nosotros, su familia, y eso nos hace muy afortunados.