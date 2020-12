La muerte de mi padre atravesó mi alma como una lanza de fuego: Issabela Camil

La muerte de un familiar es un hecho que no puede ser superado fácilmente, muestra de ello es el mensaje que lanzó Issabela Camil a través de su cuenta de Instagram para lamenta la muerte de Jaime, su padre.

Junto con una fotografía del fallecido, la hermana del actor Jaime Camil publicó un manifiesto en el que buscó desahogar un poco de la pena que siente por la partida del empresario.

“La muerte de mi padre atravesó mi alma como una lanza de fuego, también hirió mis ojos, mis manos y mi cabeza que a menudo mordía con su tan peculiar y deliciosa forma de amarnos. Aprendí de un jalón lo que es habitar el vacío. Era tan grande mi padre que no pensé cupiera en la muerte. La abundancia de preguntas, rezos y lágrimas quedarían en el oído de un Dios que ya había decidido. Me rompí, yo tan fuerte, tan hermética tan madura fui solo un mortal de carne y hueso. Se inundó mi ser en un rio helado al que me siguieron mis 5 hermanos y mi madre, desde ahí vimos pasar los más tristes minutos de nuestra existencia”, inició su mensaje.