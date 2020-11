Sofía Coppola regresa y la serie Gambito de Dama entre las recomendaciones de fin de semana: VIDEO

En este programa de Después de la Función con Oscar Uriel y Monste Simó te tenemos dos recomendaciones para maratonear este fin de semana, la primera es el regreso de una de las directoras más apreciadas del cine, Sofía Coppola y la segunda una serie que seguramente te inspirará.

La cineasta Sofía Coppola nos trae On The Rocks, su séptima película escrita y dirigida por ella. Es una cinta que presenta el reencuentro de un padre con su hija en medio de una ruptura amorosa que recuerda los enredos de Woody Allen en Nueva York.

Está protagonizada por Rashida Jones y el multipremiado Bill Murray quien vuelve a trabajar con Coppola tras 17 años después de Lost in Traslation. La pandemia no detuvo su estreno y On The Rocks la podrás encontrar en Apple TV+

La cinta se vuelve entretenida por la búsqueda y persecución que enmarcan padre e hija para descubrir si su esposo le es infiel bajo el grandioso escenario de la ciudad de Nueva York, la cual entona cada paso que dan para cumplir su misión.

Noticias Relacionadas VIDEO: Top 6 de películas de terror para este Halloween y Día de Muertos

La segunda recomendación es una miniserie de 7 episodios que puedes encontrar en la plataforma de Netflix, Gambito de dama, una cinta que originalmente iba a ser dirigida por Heath Ledger, pero lamentablemente por el trágico deceso del actor se detuvo su producción.

Gambito de dama, basada en el best seller de Walter Tevis titulada El gambito de reina, está protagonizada por Anya Taylor-Joy y sigue la historia de una joven huérfana que vive en Kentucky en la década de los años 50, quien además de ser un genio del ajedrez también se enfrenta a una adicción.

Está dirigida por Scott Frank y retrata el viaje hacia la vida adulta de su protagonista.

¿Qué calificación le dieron nuestros especialistas a esta serie y película? ¡Dale play y entérate!