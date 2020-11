Actriz de Hollywood trabaja en equipo de transición de Joe Biden

La actriz, Sharon Stone, anunció durante un famoso programa de televisión, que esta trabajando en el equipo de transición de Joe Biden gracias a la experiencia que tiene como investigadora en enfermedades infecciosas como el SIDA, así como también al presidir globalmente el centro de recaudación de fondos para fundaciones.

En tanto, siempre a sido muy crítica sobre el gobierno de Donald Trump, señalando lo difícil que fue para ella ver como los derechos humanos de muchas personas fueron violentados durante los cuatro años que duró su mandato.

Cargos Públicos

Stone asegura que hasta la fecha nadie le ha ofrecido ocupar algún cargo público, sin embargo se encuentra más útil y productiva al estar cercana al presidente electo Joe Biden,

Además, la actriz es activista y defensora feminista del movimiento MeToo y cuestiona las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres “Me he dado cuenta de que ya no te silban por la calle. Era muy divertido poder silbar y coquetear, aunque ahora eso y pasado”, compartió al medio The Telegraph.

“Francamente, no me molesta que me digan ‘cariño’ o me den una palmada en el trasero. […] Tal vez es porque tengo más de 60 años y he pasado por tanto que soy capaz de resolver lo que realmente necesita mi atención”. agregó.

Investigadora

Junto al inmunólogo Anthony Fauci, ha colaborado en el área de enfermedades infecciosas en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU (NIAID).

“Me enorgullece porque he trabajado con el doctor Fauci durante mucho tiempo y estamos trabajando en otras cosas además de la covid”, finalizó.