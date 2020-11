Stephanie Valenzuela habló del video con el que se trata de negar la agresión de Eleazar Gómez

Stephanie Valenzuela dio una entrevista al programa "Venga la Alegría" en la que se defendió de las acusaciones en su contra, las cuales indican que existe un video en el que se puede ver que no tiene ninguna lesión hecha por su expareja Eleazar Gómez.

Durante la charla, la modelo aseguró que se le hicieron las pruebas pertinentes en la agencia de la FGJ capitalina, por lo que los golpes y la mordedura a su rostro quedaron tomadas en cuenta como evidencia del ataque que vivió.

“Yo creo que lo único que lo que acá importa es lo que el médico legista tiene, lo que la justicia tiene, los videos, las fotos y todo lo que la justicia tiene. Yo no me voy a desgastar dando respuestas a gente que para mí de verdad no tiene nada que ver en este caso”.

Valenzuela dijo además que este rumor es parte de una estrategia de la familia de Eleazar para evitar que pase más tiempo en prisión.

Negó también el haber cometido algún acto violento en contra del actor, por lo que negó que la violencia se ejercía entre los dos de forma acostumbrada.

Stephanie dijo no dar crédito a las palabras que ha escuchado por parte de su exsuegra, debido a que consideró que justificó las acciones de su hijo y las normalizó.

“Lo único que puedo tener es pena por las palabras que escuché, porque ya puedo ver que una mujer que cree que la violencia es normal ya veo de dónde un hombre puede ser así. No puedes tú como mujer por mucho amor que le tengas a un familiar, justificar violencia porque creo que no está bien, yo creo que más bien como familia debería apoyar para que él no sea un peligro para la sociedad para que más adelante no pueda matar una mujer y pasar el resto de su vida en un reclusorio ¿no?”.

La peruana reiteró que se quedará a vivir en México, debido a que no considera la necesidad de huir o de tener que irse por un asunto en el que fue la víctima.

“Yo no tengo porqué abandonar México, yo estoy totalmente legal aquí, tengo mi permiso de trabajo y no me parece justo yo tener que renunciar a mi vida, a mis sueños, al contrario, estoy tratando de calmarme, de volver a trabajar, de hacer las cosas porque yo no he cometido ningún delito, yo no le he hecho daño a nadie y no tengo por qué ser yo la afectada”.